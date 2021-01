Coronavirus, 10 morti e 146 casi in Capitanata. In Puglia calano i casi: 622, ma con 5mila tamponi in meno rispetto a ieri

Sono 622 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid, registrati oggi in Puglia su un totale di 3.577 test: 228 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 146 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Nel Foggiano il numero più alto di decessi, ben 10 sui 26 registrati oggi: le altre vittime sono state accertate nelle province di Bari (8), Bat (2), Brindisi (1), Lecce (4) e Taranto (1).

Salgono a 44.604 i pazienti guariti, mentre calano di 346 unità i casi attivi ora a quota 54.933. Tuttavia, si registra un nuovo incremento dei pazienti ricoverati, 1557, ben 17 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.122.582 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 102.235, così suddivisi: 39.329 nella Provincia di Bari, 11.645 nella Provincia di Bat, 7.536 nella Provincia di Brindisi, 22.145 nella Provincia di Foggia, 8.212 nella Provincia di Lecce, 12.708 nella Provincia di Taranto, 561 attribuiti a residenti fuori regione, 99 di residenza non nota.