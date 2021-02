Coronavirus, 216 nuovi casi nel Foggiano. In Puglia record di guariti (oltre 4mila) e casi attivi in flessione

Nella giornata di oggi in Puglia, su 10.372 tamponi processati, sono stati registrati 1.248 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19: 431 nella provincia di Bari, 58 nella provincia di Bat, 157 nella provincia di Brindisi, 216 nella provincia di Foggia, 72 nella provincia di Lecce, 304 nella provincia di Taranto, 5 attribuiti a residenti fuori regione, 5 di residenza non nota.

Sono invece 33 le persone decedute (13 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto), per un totale di 3.521 vittime accertate dall'inizio dell'emergenza.

Nella giornata di oggi si è registrato il record assoluto di guarigioni, ben 4.143, che fanno salire a 84.760 il numero delle persone che hanno superato l'infezione.

Il dato incide molto su quello dei casi attivi, che per il quarto giorno di fila fa registrare una flessione. Gli attualmente positivi sono 44.178, ben 2.928 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoveri (1.650 contro i 1.655 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati accertati 132.459 casi, così suddivisi: 50.237 nella provincia di Bari, 14.417 nella provincia di Bat, 9.672 nella provincia di Brindisi, 27.470 nella provincia di Foggia, 11.258 nella provincia di Lecce, 18.710 nella provincia di Taranto, 555 attribuiti a residenti fuori regione, 140 di residenza non nota.