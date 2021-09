Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: altri 200 casi sono stati rilevati oggi in Puglia, su un totale di 11376 tamponi processati: 40 nella provincia di Bari, 37 nella Bat, 24 nel Brinidisino, 27 nella provincia di Foggia, 49 nella provincia di Lecce, 18 nella provincia di Taranto, 2 fuori regione e 3 in via di definizione.

Ben 11 i decessi registrati: era dal 25 giugno (22 decessi) che non si registrava un numero più alto di vittime in Puglia.

Per converso, si osserva un netto calo delle persone ricoverate, scese da 230 a 209. Dopo oltre due settimane il numero di pazienti nei reparti di area non critica scendono sotto quota 200 (186), mentre in rianimazione le presenze scendono da 25 a 23.

Diminuisce ancora anche il dato degli attualmente positivi (3753), mentre sono 290 le persone guarite dall'infezione.