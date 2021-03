Coronavirus: oltre 1500 nuovi casi, curva dei contagi in salita e ricoveri in aumento in Puglia

Si alza sempre di più la curva dei contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 1.571 nuovi casi su un totale di 12.262 tamponi processati (tasso di positività al 12,8%): 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Nella provincia di Bari si è registrato anche il numero più alto di decessi (15): nelle province di Foggia (7), Brindisi (1), Bat (2) e Taranto (2) le altre vittime accertate oggi.

Continua a salire anche il numero dei casi attivi, giunto a quota 36.595 (+790 rispetto a ieri). Nella giornata di oggi si registra anche una nuova impennata del numero di pazienti ricoverati, 1.562 (+30 rispetto a ieri). Si tratta del dato più alto registrato negli ultimi 25 giorni.