Coronavirus, 47 casi e 5 morti in Capitanata: in Puglia il tasso di positività più basso dall'inizio dell'anno

Sono solo 247 casi positivi oggi in Puglia. Un calo prevedibile anche per via del numero basso di tamponi che solitamente vengono processati di lunedì. Tuttavia, si registra un tasso di positività del 5,2%, il più basso dall’inizio del 2021. Sui 4769 tamponi processati sono stati individuati 32 positivi in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto,1 caso di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Resta alto ancora il numero delle persone decedute, 25 quelle accertate oggi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto.

Grazie ai 1099 guariti di oggi, continua a calare sensibilmente il numero delle persone attualmente positive (43461), mentre dopo il lieve incremento di ieri, si registra un nuovo drastico abbassamento del numero di persone ricoverate, passate da 1666 a 1607.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.934 così suddivisi: 92.542 nella Provincia di Bari, 24.148 nella Provincia di Bat, 18.383 nella Provincia di Brindisi, 43.701 nella Provincia di Foggia, 24.933 nella Provincia di Lecce, 38.076 nella Provincia di Taranto, 776 attribuiti a residenti fuori regione, 375 provincia di residenza non nota.