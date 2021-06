Coronavirus, 14 casi e 5 decessi nel Foggiano. In Puglia oltre 1700 guariti in un giorno

Sono 123 i casi positivi al Coronavirus registrati oggi in Puglia, su un totale di 6405 tamponi processati (tasso di positività dell’1,9%): 23 in provincia di Bari, 33 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 8 decessi: 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Boom di guariti oggi, ben 1756 che fanno scendere i casi attivi sotto quota 15mila. Scendono a 332 i pazienti ricoverati (-25 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.555.492 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.880, così suddivisi: 94.834 nella Provincia di Bari, 25.458 nella Provincia di Bat, 19.543 nella Provincia di Brindisi, 44.973 nella Provincia di Foggia, 26.731 nella Provincia di Lecce, 39.173 nella Provincia di Taranto, 801 attribuiti a residenti fuori regione, 367 provincia di residenza non nota.