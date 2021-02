Coronavirus, 61 positivi e 8 morti nel Foggiano. In Puglia calano ancora i casi attivi, ma ci sono 75 ricoverati in più

Su 10.517 tamponi processati, sono 1.063 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid registrati oggi in Puglia: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 25 i decessi, 14 dei quali registrati nel Barese, 3 nella Bat e 8 nel Foggiano.

Altri 2.492 guarigioni sono state accertate oggi, per un totale di 80.617 persone che hanno superato l'infezione. Il dato fa calare ulteriormente il numero dei casi attivi, giunto a 47.106. Tuttavia, torna ad aggravarsi il dato dei ricoverati, ben 1.655, ovvero 75 in più rispetto alla giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.398.270 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 131.211, così suddivisi: 49.806 nella Provincia di Bari, 14.359 nella Provincia di Bat, 9.515 nella Provincia di Brindisi, 27.254 nella Provincia di Foggia, 11.186 nella Provincia di Lecce, 18.406 nella Provincia di Taranto, 550 attribuiti a residenti fuori regione, 135 provincia di residenza non nota.

Il bollettino di mercoledì 10 febbraio 2021.