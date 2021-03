Coronavirus, 116 casi e 6 morti nel Foggiano: in Puglia cala il numero dei tamponi e dei contagi, non il tasso di positività

Come ogni lunedì, in Puglia si registra un numero più basso di casi e di tamponi. Su 4.686 test per l'infezione da Covid-19, sono 631 i contagi individuati: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Resta alto il tasso di positività, che si attesta al 13,5% (ieri era al 13,7%).

E non si abbassa neppure la curva dei decessi, 29 quelli registrati oggi, dei quali 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Sono in totale 110.767 i pazienti guariti (721 quelli registrati oggi), mentre scendono di 119 i casi attivi (32.962). Tuttavia, aumentano i pazienti ricoverati: 1.422 quelli registrati oggi, ben 24 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza i tamponi effettuati sono 1.561.952, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.681, così suddivisi: 56.647 nella Provincia di Bari, 15.656 nella Provincia di Bat, 10.855 nella Provincia di Brindisi, 29.613 nella Provincia di Foggia, 12.524 nella Provincia di Lecce, 21.626 nella Provincia di Taranto, 584 attribuiti a residenti fuori regione, 176 di residenza non nota.