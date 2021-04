Coronavirus, 2369 positivi in Puglia: ennesimo record di contagi. Impennata di casi nel Foggiano

Nuovo record di contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 2369 casi di positività all'infezione da Covid, su 13.293 tamponi (tasso di positività del 17,8%): 860 in provincia di Bari, 150 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia BAT, 291 in provincia di Lecce, 374 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono 562 i casi rilevati nella provincia di Foggia, il dato più alto registrato nel 2021, nonché il secondo in assoluto.

Sono 36 i morti: 19 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Salgono a 48.032 i casi attivi, dei quali 2.115 ricoverati in ospedale (+15 rispetto a ieri). Oltre mille i guariti, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 142.501.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.884.442 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 195.381 così suddivisi: 76.561 nella Provincia di Bari, 19.075 nella Provincia di Bat, 14.243 nella Provincia di Brindisi, 36.150 nella Provincia di Foggia, 18.425 nella Provincia di Lecce, 29.913 nella Provincia di Taranto, 688 attribuiti a residenti fuori regione, 326 provincia di residenza non nota.