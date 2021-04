Coronavirus, 1141 casi in Puglia e 35 in Capitanata: calano contagi e attualmente positivi, meno ricoverati e 1500 guariti

In Puglia 1141 i nuovi casi rilevati: tasso di positività all'8,8%, in calo rispetto alla scorsa settimana. Scende anche il numero di posti letto occupati, così come i casi attivi

1141 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 sono stati rilevati oggi in Puglia, su un totale di 12937 tamponi processati: 406 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia Bat, 35 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 289 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono 25 i decessi registrati, sei dei quali nella provincia di Foggia, cinque nel Barese, nove nel Tarantino, uno nella provincia di Brindisi e nella provincia di Lecce, tre nella Bat.

Calano ancora i casi attivi (49353 contro i 49799 di ieri) grazie anche agli oltre 1500 guariti accertati oggi. In calo sensibile anche i pazienti ospedalizzati passati da 2153 a 2132.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.116.904 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 223.136 così suddivisi: 86.377 nella Provincia di Bari, 21.810 nella Provincia di Bat, 16.474 nella Provincia di Brindisi, 40.466 nella Provincia di Foggia, 21.829 nella Provincia di Lecce, 35.111 nella Provincia di Taranto, 736 attribuiti a residenti fuori regione, 333 di residenza non nota.