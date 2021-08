Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Coronavirus in Puglia: Sono 306 i nuovi casi rilevati oggi in Puglia su un totale di 13585 tamponi processati: 78 in provincia di Bari, 65 in provincia di Barletta-Andria-Trani, 40 in provincia di Brindisi, 28 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 5 fuori regione e 5 di provincia in via di definizione. Sono 2 le persone decedute.

Salgono a 3759 le persone attualmente positive, mentre salgono di 12 unità i ricoverati, giunti a 145 (22 dei quali in terapia intensiva). Sono 248086 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3024180 tamponi, i casi positivi rilevati sono 258522 così suddivisi: 96322 nella provincia di Bari, 26321 nella provincia di Bat, 20403 nella provincia di Brindisi, 45816 nella provincia di Foggia, 28308 nella provincia di Lecce, 40026 nella provincia di Taranto, 893 fuori regione, 433 di provincia in via di definizione.