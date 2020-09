Covid, positivi tre operatori del poliambulatorio Asl di via Grecia: programmati altri tamponi. Operativi tutti i servizi

In riferimento alla positività al Covid-19 di tre operatori della sede dei servizi distrettuali di via Grecia a Foggia, la direzione generale della Asl di Foggia fa sapere che la situazione è sotto controllo. “Il dipartimento di prevenzione – spiega il direttore generale Vito Piazzolla - ha immediatamente attuato tutte le procedure per la messa in sicurezza degli utenti, degli operatori e della struttura stessa. Il servizio di igiene aziendale ha effettuato le dovute indagini epidemiologiche, ricostruito le catene dei contatti stretti per i quali è stato disposto l’isolamento fiduciario precauzionale e ha programmato i tamponi. La sede è stata interamente sanificata. Tutti i servizi sono operativi”.

