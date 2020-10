Dalle 21 scatta l'ordinanza, divieti in altre strade o piazze. Landella non vuole il coprifuoco: "Siate responsabili"

Da oggi a domenica e per i successivi venerdì, sabato e domenica - fino al prossimo 13 novembre - a Foggia è vietato stazionare dalle 21 alle 2 del giorno successivo in via Dante, Largo degli Scopari, via Duomo, piazza Del Lago, piazza Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato; piazza Martiri Triestini; piazza Cesare Battisti, via Oberdan, piazza Padre Pio e piazza De Gasperi.

Come preannunciato dal sindaco ieri e confermato poco fa a Foggiatoday, è stato incrementato il numero delle strade raggiunge dalla ordinanza: corso Cairoli; piazza Marconi; corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II); via Lanza; piazza Giordano; corso Vittorio Emanuele II; piazza Federico II; via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe; piazza Italia e piazza Goeppingen.

Le vie e le piazze resteranno aperte al transito delle persone. Nessun coprifuoco a Foggia, per ora. "Dobbiamo pensare alla salute pubblica ma non dobbiamo dimenticare che si sono tanti commercianti che fanno fatica oggi ad andare avanti".

Landella però non lo esclude "se dovessimo registrare delle situazioni anomale. Per questo il sindaco fa leva sul senso di responsabilità: "Tutti devono fare la propria parte al di là delle ordinanze e dei controlli"