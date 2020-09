Operatore sanitario positivo al Covid: ambulatori dell'ex Inam chiusi e 11 tamponi. Asl Fg: "Situazione sotto controllo"

In merito alla notizia di un operatore sanitario del poliambulatorio di piazza della Libertà a Foggia, registrata questa mattina, il direttore generale della Asl di Foggia ha datto sapere che la persona contagiata è in buone condizioni di saluto ed isolamento fiduciario domiciliare. "La situazione è sotto controllo" ha assicurato il dg, ma i tamponi richiesti verranno processati con il criterio dell'urgenza per definire l'eventuale portata del contagio.

E ancora, ha aggiunto, il servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria.

L'operatore sanitario, appena avvertiti i sintomi, si era già messo in autoisolamento. All'ex Inam sono stati chiusi gli ambulatori di Gastroenterologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Oculistica, Neurologia, Dermatologia, Cardiologia, Pneumologia, Chirurgia ed ecografia.

Aggiornamento ore 15