Covid, cinque persone multate a Foggia: c'era chi era in giro senza mascherina e chi mangiava o beveva all'aperto

Lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività interforze di controlli di sicurezza nelle aree interessate dal fenomeno della movida, è stato dato un impulso operativo al contenimento del rischio epidemiologico, specie nei luoghi a maggiore vocazione aggregativa nel fine settimana.

È stato impiegato un dispositivo interforze composto dalla polizia di stato, dal reparto prevenzione crimine, dall'arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza con il contributo della polizia locale di Foggia.

Controlli compiuti in zona di Corso Vittorio Emanuele, Corso Cairoli, Piazza Duomo, Piazza Mercato, non solo per prevenire i fenomeni di spaccio di droga, come d'abitudine, ma anche per verificare il rispetto delle norme anti covid che da qualche giorno prevedono l'obbligo di mascherina all'aperto.

Le persone identificate sono state 167. Controlli sono stati effettuati anche negli esercizi commerciali e dei centri scommesse, luoghi di aggregazione durante lo svolgimento delle competizioni sportive.

Cinque le persone multate per il mancato uso della mascherina e per aver consumato bevande e alimenti in luoghi aperti. Nel complesso, si è accertato un generalizzato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina, anche se diverse persone sono state richiamate all’ordine al fine di indossarle correttamente.

I controlli sono stati estesi anche a Piazza Padre Pio, dove personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane foggiano perché trovato in possesso di settantotto dosi di cocaina ed oltre settecento euro in banconote di diverso taglio. Costui, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato collocato agli arresti domiciliari.

La "stretta" sui controlli, “fortemente voluta dalla Prefettura”, impegnerà in questi giorni tutte le forze dell'ordine in campo in città.