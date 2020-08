Nove contagi nel Foggiano, tra i positivi tre persone non collegate ai focolai: ci sono anche quattro stranieri

Coronavirus in Capitanata. Sono ben 9 i casi registrati oggi, in base a quanto riportato dal Bollettino odierno diramato dalla Regione Puglia.

Sull'aumento dei casi è arrivata la precisazione del direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla: "Dei nuovi casi, 2 sono riconducibili a focolai preesistenti e 3 sono nuovi casi, al momento non collegabili ai focolai già noti. Negli altri 4 casi si tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale. La situazione in provincia di Foggia - continua Piazzolla - è monitorata continuamente ed è sotto controllo da parte delle strutture aziendali. Il Servizio di Igiene intanto sta ricostruendo, per questi ultimi casi, la catena dei contatti per attivare le procedure di sorveglianza attiva, come da protocollo”.

Situazione delicata anche nel Barese, dove oggi sono state registrate 11 positività, di cui 6 vacanzieri di rientro da Malta e 5 contatti stretti in ambito familiare di una donna in gravidanza arrivata all'ospedale 'Di Venere' di Bari Carbonara.

Il nostro Dipartimento di prevenzione è impegnato in queste ore nelle procedure di sorveglianza epidemiologica, con il tracciamento e l’isolamento dei contatti stretti. Per chi proviene dall’estero o da altre regioni c’è la possibilità di eseguire il tampone su base volontaria nelle sedi individuate dalla ASL Bari: ambulatorio ex Cto, tenda ospedale Di Venere, e ambulatori drive in clinics a Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello. Il tampone può essere effettuato solo su prenotazione: chiamando il numero verde 800055955 o attraverso l’autosegnalazione sul sito della Regione Puglia al link https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus. Le richieste vengono smistate all’ambulatorio più vicino alla residenza di chi intende sottoporsi al test”, precisa il dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce.

“I 6 casi odierni in provincia di Lecce riguardano giovani salentini rientrati da viaggi turistici all’estero, 5 dalla Grecia e 1 da Malta. Sono terminate le attività di tracciamento da parte del Dipartimento di Prevenzione e sono stati già isolati tutti i contatti dei soggetti positivi. I 6 ragazzi sono tutti paucisintomatici”, ha dichiarato il dg della Asl di Lecce Rodolfo Rollo.