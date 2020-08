Coronavirus: quattro ragazzi positivi ricoverati in "condizioni severe" ai Riuniti di Foggia

Sono ricoverati nel reparto delle malattie infettive di Foggia quattro dei cinque giovani positivi al Covid-19 e al momento "in condizioni severe", il penultimo stadio rispetto al livello di gravità stabilito dall'istituto superiore di Sanità rispetto ai sintomi manifestati dalle persone colpite dal Coronavirus.

Si tratta di giovani dai 20 ai 26 anni colpiti da polmonite per i quali, appunto, si è reso necessario il ricovero presso i reparti delle malattie infettive dei due policlinici di Foggia e Bari. Non sono intubati.

Soltanto uno dei cinque era rientrato da una vacanza all'estero, per gli altri quattro - come dichiarato alla Gazzetta del Mezzogiorno dall'epidemiologo Pierluigi Lopalco - sono in corso accertamenti più approfonditi per stabilire la causa del contagio.

Si tratta di casi appartenenti a diversi focolai delle due province.