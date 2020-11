Coronavirus: i contagiati a Foggia sono 800. Landella: "A passeggio sull'isola pedonale come se nulla fosse"

Sono 798 i positivi a Foggia alla data del 12 novembre. A questo numero bisogna aggiungere i 148 ricoverati presso il Policlinico, dei quali 24 in rianimazione. Lo ha comunicato il sindaco Franco Landella in un videomessaggio dedicato alle nuove restrizione disposte con l'ordinanza di oggi.

"Si registrano in media quattro decessi al giorno per Coronavirus", ha fatto sapere. E ha lanciato un ulteriore richiamo alla responsabilità. "Purtroppo abbiamo registrato dei comportamenti anomali, soprattutto nella giornata di sabato e domenica scorsa sull'isola pedonale dove vi è stato un passeggio normale, come se non vivessimo l'emergenza - ha detto illustrando il provvedimento - E quindi abbiamo condiviso con il prefetto e le forze dell'ordine di imporre misure più restrittive, partendo proprio dalle aree più frequentate".

Landella chiede ai suoi concittadini di modificare i propri comportamenti: "Noi possiamo emettere qualsiasi atto, possiamo militarizzare le città, possiamo potenziare i controlli, ma se non vi è un vero senso di responsabilità tutti i sacrifici di tanti medici, di tutti gli operatori sanitari che stanno mettendo a repentaglio la loro vita per tutelare la nostra, verranno vanificati".