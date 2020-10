Docente positivo al 'Fiani-Leccisotti' di Torremaggiore: lezioni sospese in due classi e studenti in isolamento

Un altro caso di positività nelle scuole. Si tratta di un docente dell'istituto Fiani-Leccisotti di Torremaggiore. Per tale motivo è stata disposta la chiusura del plesso di via Nenni per consentire la sanificazione dei locali.

Le classi 1^C e 2^H osserveranno un periodo di isolamento fiduciario: "Si rassicurano genitori e alunni che sono state attivate tutte le procedure del caso, per cui la situazione è sotto controllo", spiega il sindaco Emilio Di Pumpo.