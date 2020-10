Il virus avanza, sindaci corrono ai ripari: a Vieste disposta la chiusura del mercato quindicinale

I contagi da Covid-19 avanzano a ritmo serrato, sindaci in allerta costante adottano misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

E’ il caso di Vieste dove, con ordinanza sindacale firmata oggi dal sindaco Giuseppe Nobiletti, viene disposta la chiusura del mercato quindicinale (tra i primi provvedimenti in materia della seconda ondata) al parcheggio Lungomare Europa.

La decisione si è resa necessaria alla luce del numero di contagi registrati in città e nell’intera Regione (il bollettino epidemiologico di oggi conta 631 casi positivi in Puglia, di cui 123 nel Foggiano). Pertanto, si legge nell’ordinanza, si dispone “la chiusura del mercato quindicinale al Lungomare Europa per la giornata del 26.10.2020. É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento la cui inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale”.