Altri 2 positivi a Deliceto su 181 tamponi antigenici: "Dato confortante rispetto alle scorse settimane, ma situazione resta grave"

Dopo l'ordinanza diramata ieri dal sindaco Bizzarro per contrastare l'ondata di contagi, arriva un nuovo aggiornamento sull'emergenza Covid nel comune di Deliceto. Durante il consueto screening domenicale, sono emerse solo 2 positività su 181 tamponi antigenici effettuati oggi. "Un dato confortante - commenta il sindaco Pasquale Bizzarro - se paragonato ai risultati delle scorse settimane, ma la situazione resta grave".

Il primo cittadino comunica che dall'ultimo report della Prefettura, i casi attualmente positivi sono 190 ai quali si aggiungono altre 35 persone in isolamento fiduciario: "Tutta la comunità è in ansia per le famiglie coinvolte. Un abbraccio affettuoso va soprattutto a chi è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Anche per rispetto nei loro confronti e verso chi è costretto a tenere chiusa la propria attività abbiamo l'obbligo di continuare a rispettare le restrizioni in atto, per superare quanto prima questa emergenza".