Situazione drammatica a Deliceto: 130 positivi e altri 120 in attesa dei risultati dei tamponi

La situazione a Deliceto si fa sempre più difficile. Il sindaco Pasquale Bizzarro ha aggiornato il numero dei cittadini attualmente positivi: 130.

115 persone sono in isolamento mentre altri 120 sono in attesa di responso dopo aver effettuato ieri i test molecolari.

"Il virus ha colpito duramente la nostra comunità: i tanti interventi del 118 testimoniano come molti nostri concittadini stiano vivendo ore di grande preoccupazione. A tutti va l’augurio di una pronta guarigione. Mascherina sempre, distanziamento, igiene delle mani, osservanza delle regole e soprattutto rispetto scrupoloso dell’isolamento in caso di contatti certi con positivi. Per uscire da questa situazione serve il massimo impegno... da parte di tutti. Forza!" l'appello del primo cittadino alla sua comunità.