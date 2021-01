La Capitanata piange Costantino Ciavarella, sindaco e medico. Lutto cittadino a San Nicandro: "Siamo sconvolti. Perdiamo un uomo perbene"

La Capitanata è affranta per la morte di Costantino Ciavarella, medico e sindaco di San Nicandro Garganico. Ciavarella aveva contratto il Covid-19 nelle scorse settimane, nell'esercizio del suo lavoro, si è arreso al virus dopo 11 giorni di ricovero in rianimazione.

Interpretando il sentimento di dolore dell'intera cittadinanza, l'amministrazione comunale ha proclamato, nella giornata di oggi, 16 gennaio, il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e con la chiusura del cimitero a partire dalle 13 (con esclusione di evenutali feretri e rispettivi familiari). "Tutti i cittadini, organizzazioni culturali, sociali e produttive sono invitate ad esprimere in forma autonoma la propria vicinanza al lutto".

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei sindaci di Capitanata. "Una brava persona, una grande persona, una buona persona ci ha lasciati, stava guidando il suo paese in questo momento così difficile. Costantino lottava su due fronti, il suo lavoro da medico e il suo impegno politico", scrive il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo. "Abbiamo condiviso insieme un percorso politico e tanti momenti. Ti ricorderò sempre".

"Oggi l’intera comunità garganica è in lutto per la prematura scomparsa di Costantino Ciavarella, sindaco di San Nicandro Garganico. Persona mite e buona. Un uomo per bene che con garbo e determinazione ha svolto il suo ruolo di sindaco e di medico fino alla fine. Sono sinceramente dispiaciuto e arrabbiato perché questo maledetto Covid si è insinuato nelle nostre vite, nelle nostre comunità, portandosi via donne e uomini, anche nella nostra città", scrive Pierpaolo D'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo. "La comunità di San Nicandro Garganico ha perso una guida e una persona di grande valore".

"La notizia della dipartita del sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, mi sconvolge", scrive Francesco Miglio, sindaco di San Severo. "Sindaco e medico, quindi doppiamente in prima linea contro il contagio. Il senso del dovere era in lui più forte di ogni paura. Era una persona mite e cordiale. Tutte le volte che lo ho incontrato si è mostrato sempre pronto e disponibile al confronto".

"È con profonda tristezza che ho appreso la notizia della scomparsa del sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavatella, portato via dall’affetto dei suoi cari e della sua comunità dal Covid-19", scrive Nicola Gatta, sindaco di Candela e presidente della Provincia di Foggia. "Oggi salutiamo una bella persona con la quale, in occasione della riapertura della strada San Nicandro Garganico - San Marco in Lamis, lo scorso ottobre, ho avuto modo di confrontarmi su temi importanti per la crescita dei nostri territori. Il mio pensiero e il mio cordoglio vanno alla sua famiglia e all’intera comunità di San Nicandro Garganico".

"L'amministrazione comunale e la città di Foggia si stringono alla comunità di San Nicandro Garganico per la prematura scomparsa del sindaco Costantino Ciavarella", scrive Franco Landella, sindaco di Foggia. "Medico e amministratore dotato di grande umanità e professionalità, era schierato in prima linea durante l'emergenza sanitaria".

"A nome mio personale e dell'intera comunità apricenese esprimo vicinanza alla nostra 'sorella vicina' San Nicandro Garganico, per la perdita del caro sindaco Costantino Ciavarella. Questo maledetto virus - scrive Antonio Potenza, sindaco di Apricena - ha portato via una persona perbene, un medico esemplare, sempre disponibile verso chi aveva bisogno. Provo tristezza infinita e prego il Signore ogni giorno affinchè passi il prima possibile questo momentaccio".

"La città di Ascoli Satriano esprime il proprio cordoglio per la prematura dipartita del sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. "Persona perbene e cordiale che ha affrontato questa situazione emergenziale senza rispiarmarsi sia come medico che come primo cittadino della sua città, contraendo il Covid 19". L'ho conosciuto personalmente in Prefettura in occasione della prima ondata di questa terribile pandemia", ricorda Vincenzo Sarcone, sindaco di Ascoli Satriano.

"Stamattina sono stato svegliato da una notizia bruttissima, una di quelle che non vorresti ricevere mai. È venuto a mancare un caro collega, persona buona e perbene, Costantino Ciavarella, medico e sindaco di San Nicandro Garganico", scrive scosso Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo. "Dopo aver lottato duramente, ha perso la sua battaglia contro il Covid. A nome di tutta la comunità di San Giovanni Rotondo, esprimo vicinanza alla famiglia e alla città di San Nicandro su cui, sono certo, Costantino continuerà a vegliare".

"Un ottimo sindaco, un medico bravo e scrupoloso fino alla fine. Costantino Ciavarella, primo cittadino di San Nicandro Garganico era una persona che suscitava rispetto e si faceva apprezzare e voler bene", ricorda Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano. "Si era ammalato di Covid-19 visitando un paziente. Dopo tanti giorni di ricovero in ospedale, non ce l'ha fatta e ci ha lasciati. Per la sua città, per i suoi pazienti e per la più vasta comunità del Gargano e della Capitanata si tratta di una perdita molto dolorosa e pesante. Perdiamo un amministratore appassionato e competente. Perdiamo una persona profondamente umana e perbene. Ho avuto il piacere di collaborare con lui in più di un ambito, sempre con la comune visione di uno sviluppo dell'area garganica necessariamente ancorato alla valorizzazione dell'immenso patrimonio naturalistico e culturale del nostro territorio. Esprimo le mie condoglianze e il sincero cordoglio della Comunità Vichese ai suoi familiari e alla cittadinanza di San Nicandro Garganico. Addio Costantino".

"Desidero esprimere, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze alla Famiglia di Costantino Ciavarella, medico di medicina generale e sindaco di San Nicandro", scrive Alfonso D'Aloiso, sindaco di Poggio Imperiale. "Personalmente mi pregio di aver goduto dell'amicizia di un ottimo collega prima, e di un bravo e lungimirante amministratore in questi ultimi anni. La comunità di Poggio Imperiale si stringe, commossa, alla comunità di San Nicandro, in questo momento così doloroso".