Emergenza Covid, stretta sugli assembramenti: pattugliate le zone 'rosse' della città

Maggiormente attenzionate vie, piazze e corsi con maggiore affluenza soprattutto nel fine settimana. Così l'ordinanza del sindaco Landella cerca di limitare i danni di diffusione del virus. È entrata in vigore stamattina e durerà fino a domenica, ma per essere efficace necessita di controlli. Così stasera la Polizia locale, affiancata dalla protezione civile 'Pompieri in pensione' ed 'Era ambiente', stanno pattugliando le zone 'rosse', ossia le aree pedonali a maggiore vocazione aggregativa.

Dislocati lungo le vie del centro, avvisano i cittadini di indossare modo corretto la mascherina e chi non rispetta l'ordinanza incappa in una sanzione amministrativa.

Le zone attenzionate sono: corso Vittorio Emanuele, via Lanza, via Duomo, via Dante, via Oberan, via Arpi, largo degli Scopari, piazza Duomo, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Cesare Battisti.