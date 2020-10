Coronavirus, salgono a quattro i contagi in Ginecologia. Al via il trasferimento del reparto: "Nuove procedure e cautele"

“Domani avremo una riunione tecnica per rivedere non solo i percorsi (già collaudati nella prima ondata di Covid-19), ma tutta una serie di procedure e di cautele da adottare per la sicurezza di pazienti, operatori sanitari e medici”.

Così il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, in merito ai contagi registrati ‘alla spicciolata’ nella struttura di Ginecologia. Quattro, al momento, i medici risultati positivi, a distanza di pochi giorni uno dall’altro: “Stanno bene”, tiene a precisare il dg, che esclude possa trattarsi di un focolaio interno. “Non abbiamo individuato, e sarà difficile farlo, cosa abbia determinato il contagio, ma riteniamo sia quasi certamente esterno”, spiega.

Dei medici contagiati, invece, “tre sono a casa e sono asintomatici o paucisintomatici. Uno solo è stato ricoverato, ma riteniamo di poterlo dimettere al più tardi dopodomani”, assicura. I contagi registrati non hanno provocato lo stop delle attività ospedaliere, che - come era già previsto nel piano di rafforzamento Covid - a partire da domani verranno trasferite “nel grande reparto di Ginecologia allestito al primo piano della Maternità. Previsto anche l’ampliamento della struttura ostetrico-ginecologica Covid”.

Il trasferimento al piano, i cui lavori sono terminati circa 20 giorni fa, verrà terminato entro la fine della prossima settimana. Sempre nella giornata di domani, “ovvero a sette giorni dall’ultimo contatto", inoltre, verrà "nuovamente sottoposto a tampone il comparto sanitario - infermieri, ausiliari e medici - ma siamo abbastanza certi che non ci saranno risultati inattesi. La classificazione di contatto stretto, infatti, era stata già fatta il 2 ottobre ed era risultata negativa”, conclude.