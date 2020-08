Coronavirus, "i casi purtroppo sono saliti a quattro". Sindaco di Stornarella: "Difendiamoci dal contagio"

"I casi, purtroppo, sono passati da uno a quattro". Ad aggiornare la popolazione di Stornarella sui contagi è il sindaco Massimo Colia. Informa che la "situazione è circoscritta perché riguarda lo stesso nucleo familiare". I positivi "non hanno particolari problemi" e sono stati effettuati i tamponi sui parenti che potevano aver avuto contatti con i contagiati nei giorni scorsi. "Sono tutti negativi e stanno osservando il periodo di quarantena come da protocollo", fa sapere il sindaco Colia che formula un augurio a coloro che sono in ospedale perché possano tornare a casa quanto prima.

La scoperta del primo caso risale a inizio settimana: è una persona che si era recata in ospedale per un ricovero programmato. Durante lo screening è stata riscontrata la positività. A comunicarlo era stato sempre il primo cittadino.

Il videomessaggio del sindaco, alla luce delle dichiarazioni del governatore Michele Emiliano sulla seconda ondata del virus, si è concluso con un invito a rispettare le prescrizioni anti-Covid, indossando la mascherina, utilizzando disinfettanti e guanti e mantenendo il distanziamento sociale: "Non dobbiamo far altro che saperci difendere".