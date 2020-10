Coronavirus, 47 persone in quarantena e 39 positivi a San Giovanni Rotondo: "Assembramenti mentre la situazione peggiora"

47 persone in quarantena, di cui 39 positive. Questo il dato, aggiornato alla giornata di ieri, della situazione Coronavirus a San Giovanni Rotondo. A renderla nota è il sindaco del comune garganico, Michele Crisetti.

"Da qualche giorno non ricevevo dati dalla Prefettura e devo confessarvi che iniziavo ad essere preoccupato. Ebbene, l’aggiornamento sulla situazione Covid è arrivato: 47 persone in quarantena, di cui 39 positive. Ogni mattina vedo per strada ragazzi che si recano a scuola senza mascherina, qualcuno la porta al polso, altri sotto il mento (pare sia una moda). Vedo assembramenti di gente che forse pensa di essere immune al virus e si accalca con altri senza pensieri, mentre la situazione peggiora lentamente. Vedo tutto questo ogni giorno", spiega il primo cittadino.

"Continuate a chiedere più controlli ma vi garantisco che i controlli ci sono, eppure non basteranno mai fino a che ogni singola persona non si responsabilizzerà! Quanto vale una vita? Tanto, tantissimo! Questo virus non è uno scherzo, è così difficile da comprendere? Abbiamo forse dimenticato i mesi di marzo, aprile, maggio? I numeri spaventosi dei contagi e delle morti? Facciamo tutti un esame di coscienza. Da parte mia continuerò a intensificare i controlli ma tutti dobbiamo impegnarci a rispettare le regole: manteniamo le distanze, indossiamo sempre la mascherina (non al polso, non sotto il mento, ma a coprire naso e bocca), non creiamo assembramenti, non ci abbracciamo. È l’unico modo per uscirne. Forza".