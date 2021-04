Deliceto fa' la conta dei contagi dopo Pasqua e Pasquetta: 110 i positivi. "Situazione grave", scatta l'ordinanza restrittiva

"Il dato ufficiale comunicato dalla Prefettura resta fermo a venerdì, con soli 26 positivi al molecolare. Ma, considerando i contagi riscontrati oggi, abbiamo almeno altre 110 persone positive al tampone antigenico. E il numero sembra destinato a salire, perché non abbiamo ancora raggiunto il picco dei contagi".

A lanciare l'allarme è il sindaco di Deliceto Pasquale Bizzarro dopo lo screening sulla popolazione organizzato per avere la fotografia certa del paese: "Lo screening organizzato dal Comune ha confermato la gravità della situazione Covid a Deliceto. Su 360 tamponi antigenici effettuati, sono risultate 45 positività. Ovvero il 12,5%, una percentuale altissima", spiega.

Le attività proseguiranno domani, a partire dalle 10:30, quando una postazione mobile della Asl Fg sarà a Delicetoper sottoporre a tampone molecolare le persone risultate positive ai test antigenici di questi giorni. Gli interessati saranno contattati direttamente dalla Asl. "Dall’esame dei contagi, emerge con chiarezza che la gravissima situazione in atto ha avuto origine dagli assembramenti legati alle funzioni religiose della settimana Santa".

Un'altra impennata Covid post Pasqua, dopo quella già registrata a Rodi Garganico, quindi. "I contagi si sono ulteriormente diffusi e propagati per la non osservanza delle misure restrittive nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando è stata pericolosamente abbassata la soglia di attenzione, soprattutto in famiglia", denuncia Bizzarro. "Dobbiamo reagire con forza a questa situazione. Non è il momento di ricercare colpevoli, di polemizzare e, soprattutto, non è il momento di scoraggiarsi", continua il primo cittadino.

"Dobbiamo bloccare l’ulteriore propagazione del virus. Alla luce dei colloqui avuti in mattinata con la Prefettura e con le autorità sanitarie, in giornata firmerò un’ordinanza sindacale particolarmente restrittiva, che resterà in vigore da domani, lunedì 12 aprile, a domenica 25 aprile".

I punti salienti dell'ordinanza: sospensione mercato settimanale; chiusura di tutte le piazze e parchi; divieto assoluto di stazionamento e divieto di consumo di alimenti e bevande, su tutte le pubbliche strade, piazze o parchi del paese; chiusura cimitero, aperto solo per operazioni inderogabili; sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, tranne bisogni educativi speciali, salvo ulteriori restrizioni decise dell’autorità scolastica; chiusura asilo nido comunale e attività assimilate (ludoteche).