Covid: in Puglia piovono contagi di persone rientrate dalle vacanze in Sardegna, un caso anche in Capitanata

Mappa del contagio invariata in provincia di Foggia. Sono sempre 14 i comuni in cui si registra almeno un caso positivo al Covid-19 Coronavirus. Con i 52 di oggi in Puglia il numero degli attualmente positivi sale a 684, di questi 109 sono ricoverati (lo 0,7% in terapia intensiva) mentre su 5268 casi complessivi dall'inizio dell'emergenza ad oggi, i guariti sono 4028.

I nuovi contagiati in Capitanata e in Puglia

Secondo quanto riferisce il direttore della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, due dei 15 contagiati sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale. Sono contatti stretti di casi già individuati e tracciati dal servizio di igiene aziendale, un rientro dalla Spagna, un rientro dalla Sardegna; due persone individuate durante le attività di screening. Continuano, intanto, le attività di indagine epidemiologica e di sorveglianza attiva delle persone in quarantena.

Dichiarazione del DG della Asl Bari, Antonio Sanguedolce

“Il bollettino epidemiologico registra oggi 20 casi di positività al Sars-Cov- 2 in provincia di Bari, di cui 10 sono contatti stretti di soggetti già individuati dal nostro Dipartimento di prevenzione, 2 rientri dalla Sardegna, e altri 3 casi sui quali sono state attivate le procedure standard di sorveglianza e di tracciamento. Il resto dei positivi fa riferimento a soggetti sintomatici presi in carico dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere ASL. Per 10 casi è stato necessario il ricovero in ospedale”.

Dichiarazione del DG della Asl Bat, Alessandro Delle Donne

“Sono 6 i casi registrati oggi nella provincia Bat: si tratta di una famiglia di 5 persone proveniente dalla Sardegna e di un altro caso su cui sono in corso le indagini”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone

"Con riferimento ai 3 casi registrati oggi, uno riguarda una persona sottoposta a tampone in previsione di un intervento chirurgico, il secondo è un contatto stretto di un caso già accertato. Il terzo presentava sintomi che indicavano una possibile infezione ed è stato sottoposto al tampone".

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo

“I 3 casi registrati oggi dal Dipartimento di prevenzione riguardano due residenti in provincia di Lecce rientrati dalla Sardegna e un altro residente su cui è in corso l’indagine epidemiologica”.

Dichiarazione del Dg della Asl Taranto Stefano Rossi

“I cinque casi positivi sono riconducibili a persone provenienti dalla Sardegna o parenti stretti di soggetti provenienti dalla Sardegna, comunque casi di contatti già registrati. Proprio per questo, il dipartimento di prevenzione ha intensificato, aumentato, la presenza di medici e specialisti sul territorio al fine di prevenire in tempi rapidi eventuali aumenti di casi o focolai”.