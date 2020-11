San Severo, comitiva di giovani positiva al Covid-19 dopo una festa. L'appello di Miglio: "Vi imploro, aiutateci a venirne fuori"

Il Coronavirus non dà tregua nel Foggiano. Resta alta l'attenzione su San Severo, dove sono 251 le persone sono osservazione. Di queste, secondo i dati ufficiali aggiornati allo scorso 5 novembre, 127 persone sono risultate Covid-positive, 29 negative e altre 95 sono in attesa di sottoporsi al tampone molecolare.

"Anche oggi dati in forte aumento", spiega il sindaco Francesco Miglio. "Ogni giorno oltre venti positivi in più rispetto al giorno precedente. Nella Fase 1 i dati non erano così galoppanti", spiega il primo cittadino che rivolge un appello ai più giovani, richiamando loro alla responsabilità: "Vi imploro, aiutateci a venirne fuori".

"Voi siete le migliori gambe che il virus ha per camminare. Annullate feste di compleanno, diciottesimi, rispettate le regole. Ieri una comitiva di ragazzi è risultata positiva al Covid. Avevano fatto una festa: le loro famiglie sono tutte in isolamento fiduciario. Diamoci una mano".