Dipendente Amgas positivo al Coronavirus: sanificati gli uffici, tamponi per 27 colleghi

Dopo gli uffici amministrativi del Policlinico Riuniti e l'Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia, tocca all'azienda Amgas registrare la positività al Coronavirus di un suo dipendente.

Più precisamente, un lavoratore che si occupa della distribuzione del gas in città è risultato affetto da Covid-19, facendo quindi scattare i controlli su tutti i dipendenti dell'azienda mucipalizzata. Intanto, dalla sede di viale Manfredi fanno sapere che il prossimo lunedì i 27 dipendenti entrati in contatto col collega positivo (su 29 complessivi) saranno sottoposti a tampone. In giornata invece verrà effettuata la sanificazione degli ambienti.