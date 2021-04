Coronavirus, volano i contagi a Lucera. Quasi 700 i positivi, il sindaco Pitta preoccupato: "Presto nuovi provvedimenti"

Sul punto è intervenuto anche il consigliere regionale Antonio Tutolo: "Non mi meraviglierebbe se ci chiudessero del tutto come città"

Coronavirus, volano i contagi a Lucera dove oggi si contano quasi 700 positivi. "Un numero enorme per la nostra comunità", annuncia preoccupato il sindaco, Giuseppe Pitta. "Continuo a sentire gente che soffre e gli ospedali sono in affanno. Non possiamo continuare così. Bisogna prestare la massima attenzione". Poi annuncia: "Da domani ulteriori provvedimenti, ma senza la collaborazione di tutti non ne usciamo". Sul punto è intervenuto anche l'ex sindaco e consigliere regionale Antonio Tutolo: "698 attualmente positivi, 64 i deceduti da marzo. Siamo ben oltre i 250 su 100. 000 abitanti settimanali. Siamo rossi di nostro e non mi meraviglierebbe se ci chiudessero del tutto come città".