Emergenza Covid: il Governo chiude discoteche e sale da ballo fino al 7 settembre

Emergenza Covid: il Governo ha deciso per la chiusura di discoteche, sale da ballo e locali assimilati all'aperto e al chiuso a partire da domani e fino al 7 settembre. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha appena firmato una ordinanza che è stata trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La decisione è giunta al termine del vertice tra Governo e Regioni, successivo al sensibile aumento dei casi positivi in tutta Italia. Nell'ordinanza, inoltre, si riporta che è obbligatorio "dalle ore 18 alle 6 sull'intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/occasionale. Non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali".