Coronavirus, salgono ancora i contagi a Cerignola: 482 le persone positive, 114 in quarantena

Non si arresta la crescita di casi positivi nel comune di Cerignola, tra i più colpiti della Capitanata in questa seconda ondata. Secondo il bollettino diramato dal Centro Operativo Comunale (C.o.c.) di Protezione Civile, sono 482 le persone trovate positive all'infezione da Covid-19 e 114 quelle in isolamento domiciliare.

Un aumento di 12 unità rispetto al precedente dato diramato il 30 novembre, quando i contagi accertati erano 470.