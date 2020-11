Covid-19, cresce ancora il numero dei positivi a Cerignola: 185 contagiati e 201 persone in quarantena

Continuano a crescere i contagi nel comune di Cerignola. Secondo quanto riporta il Centro Operativo comunale di Protezione Civile, attualmente sono 185 le persone positive all'infezione da Covid, mentre è di 205 il numero di persone in quarantena.

Un dato, quello dei positivi, in costante crescita. Ben 12 in più rispetto a due giorni fa. Cala, invece, di 46 unità il numero delle persone in quarantena.