Alunno del 'Bonghi' positivo al Covid: chiusi i due plessi, compagni di classe e docenti in quarantena

Saranno chiuse a partire da oggi e fino alla giornata di lunedì (salvo eventuali proroghe) le due sedi del Convitto Nazionale 'R. Bonghi' di Lucera (Il plesso Ipia di Viale Dante e la sede centrale di Via IV Novembre), secondo quanto disposto dal provvedimento urgente a firma della dirigente Mirella Coli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il provvedimento di chiusura è stato adottato in seguito al caso di positività al Coronavirus di un alunno dell'Ipia di Viale Dante. Ma poiché alcuni docenti dell'istituto sono impegnati anche nella sede centrale, è stata disposta la chiusura di entrambi i plessi. I compagni di classe e i docenti sono in isolamento fiduciario, in attesa di sottoporsi a tampone. La Asl sta già ricostruendo la catena di contatti contattando le famiglie degli studenti, per fornire tutte le indicazioni da seguire secondo protocollo.