Coronavirus, scendono a 76 i ricoverati a Casa Sollievo: 12 i pazienti in terapia intensiva

Coronavirus a Casa Sollievo: continuano a diminuire le presenze nei reparti Covid dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Direzione Sanitaria, i positivi ospedalizzati sono 76, ben 16 in meno rispetto a una settimana fa. Il calo più significativo si registra nel reparto di Malattie infettive, dove i posti letto occupati sono passati da 53 a 40.

Invariata la situazione in pneumologia (14 ricoverati), mentre in terapia semintensiva i pazienti sono scesi a 10 (-2). Una presenza in meno anche in terapia intensiva, dove attualmente sono presenti 12 persone.

Infine, non si registrano pazienti degenti in altri reparti, né in pronto soccorso.