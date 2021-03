Si riducono le presenze dei pazienti Covid a Casa Sollievo: 62 ricoverati, 16 in terapia intensiva e semintensiva

Scendono a 62 i pazienti ricoverati presso le unità di area Covid-19 dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Nel bollettino diramato dalla Direzione generale dell'ospedale di San Giovanni Rotondo, si evidenzia una riduzione di 14 unità rispetto alla scorsa settimana. Si tratta del numero più basso registrato negli ultimi sei mesi.

Nello specifico, sono 40 i posti letto occupati in malattie infettive (-6 rispetto a lunedì scorso), e 6 in Pneumologia (-1). Sono, invece, 16 in tutto i pazienti ricoverati in terapia semintensiva (10) e intensiva (6): anche in questo caso si osserva un calo delle presenze in confronto al bollettino di una settimana fa, quando le persone ricoverate erano 23 (8 in semintensiva e 15 in intensiva).

Infine, si registra una presenza nella zona rossa del pronto soccorso.