Coronavirus, calano i ricoverati a Casa Sollievo: invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva e semintensiva

Dopo oltre due settimane torna a scendere il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Secondo l'ultimo bollettino diramato dalla direzione sanitaria, sono 94 le persone attualmente ricoverate, ben 15 in meno rispetto a una settimana fa.

Analizzando il dato dei singoli reparti, si osserva una netta flessione dei pazienti ricoverati in malattie infettive, passati da 85 ai 70 attuali. In calo anche i pazienti in pneumologia (4 contro gli 11 di una settimana fa). Resta complessivamente invariato il dato riguardante le terapie semi intensiva e intensiva. Sono 20 i positivi ricoverati, 6 in semintensiva (la scorsa settimana erano 7) e 14 in intensiva (13 una settimana fa).

Non ci sono, invece, degenti in altri reparti né in pronto soccorso.