Coronavirus, ricoveri in calo a 'Casa Sollievo': 102 pazienti nelle Unità Covid, 20 in terapia intensiva e semintensiva

Coronavirus, ricoveri in calo a 'Casa Sollievo della Sofferenza' dove, ad oggi, si contano 102 ricoverati nei reparti di unità Covid, mentre altri tre pazienti sono assistiti in pronto soccorso.

Già la scorsa settimana, l'ospedale voluto da San Pio registrava una lieve flessione delle degenze (121); il bollettino odierno sembra confermare il trend. Nel dettaglio, sono 68 i pazienti in cura nel reparto di Malattie Infettive, rispetto ai 72 della passata settimana; 14 quelli in trattamento in Pneumologia, 7 in Terapia Semintensiva e 13 in Terapia Intensiva (sette giorni fa erano rispettivamente 8 e 16).

Altri tre pazienti, infine, sono assistiti nell'area Obi (Osservazione breve intensiva) del pronto soccorso, mentre altri 3 sono trattenuti in una 'zona rossa' per sospetti. "L'ospedale continua a dare il massimo", spiegano da Casa Sollievo. La struttura voluta da San Pio continua a richiamare i cittadini alla responsabilità individuale: "Aiutateci anche voi", si legge nel bollettino. "Rispettiamo il distanziamento, indossiamo la mascherina e limitiamo al minimo i contatti personali".