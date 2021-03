Coronavirus, tornano a crescere i ricoveri a 'Casa Sollievo': 84 positivi, 21 tra terapia intensiva e semintensiva

Nel dettaglio, si tratta di 58 persone sono in cura nel reparto di Malattie infettive, 5 in quello di Pneumologia. Invariato il numero dei ricoverati in Terapia Semintensiva (10), mentre sale a 11 quello dei pazienti in Terapia Intensiva (+5 rispetto a sette giorni fa).

Coronavirus, tornano a crescere i ricoveri a 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, dove si registra un +22 nel corso dell'ultima settimana.

Ad oggi, 15 marzo 2021, infatti, si contano 84 pazienti ricoverati nelle Unità di Area Covid della struttura. Nel dettaglio, 58 persone (18 in più rispetto alla passata settimana) sono in cura nel reparto di Malattie infettive, 5 in quello di Pneumologia. Invariato il numero dei ricoverati in Terapia Semintensiva (10), mentre sale a 11 quello dei pazienti in Terapia intensiva (+5 rispetto a sette giorni fa).

Nessuna presenza è al momento registrata in pronto soccorso come 'sospetto Covid', né nella zona di Osservazione breve intensiva. "Casa Sollievo della Sofferenza sta dando il massimo per assistere tutti i pazienti. Aiutateci anche voi. Rispettiamo tutti le ormai note raccomandazioni del distanziamento, mascherina, igiene delle mani, limitando al minimo i contatti personali", l'appello dall'ospedale di San Pio.