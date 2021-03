Coronavirus: drastico calo dei ricoverati a Casa Sollievo, ma ci sono tre pazienti in più in terapia intensiva e semintensiva

Ventitre i pazienti ricoverati in terapia intensiva e semintensiva. Drastico calo dei positivi in malattie infettive. Un caso nella zona rossa del pronto soccorso

Si riduce di 8 unità il dato dei pazienti positivi all'infezione da Covid-19 ricoverati all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. In totale i pazienti presenti sono 76 più un caso in zona rossa al pronto soccorso.

Il calo più drastico si registra nel reparto di malattie infettive, passato dai 70 di una settimana fa ai 46 attuali. Per converso, aumentano lievemente i pazienti in pneumologia (7 contro i 4 di una settimana fa), così come le persone ricoverate in terapia semintensiva (8, ovvero due in più rispetto a lunedì scorso) e intensiva, dove si registrano 15 persone, una in più rispetto a una settimana fa.