Coronavirus, ricoveri in calo a 'Casa Sollievo': 93 pazienti nelle Unità Covid e 20 tra terapia intensiva e semintensiva

Nel dettaglio, sono 63 i pazienti in cura nel reparto di Malattie Infettive, 10 quelli in trattamento in Pneumologia, 9 in Terapia Semintensiva e 11 in Terapia Intensiva (sette giorni fa erano rispettivamente 7 e 13)