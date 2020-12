Covid, aumentano i pazienti positivi ricoverati a Casa Sollievo: da 121 a 132 in una settimana (14 in terapia intensiva)

Sono 132 i pazienti Covid-positivi ricoverati oggi 28 dicembre nelle unità di area Covid-19 dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove ieri, nel d-day dei vaccini Pfizer in Europa, sono state somministrate le prime dosi a dieci operatori sanitari.

"Casa Sollievo della Sofferenza sta dando il massimo per assistere tutti i pazienti. Aiutateci anche voi. Rispettiamo tutti le ormai note raccomandazioni del distanziamento, mascherina, igiene delle mani, limitando al minimo i contatti personali" l'appello dall'ospedale di San Pio.

E' stabile, rispetto a una settimana fa, il numero di 89 pazienti in Malattie Infettive, aumentano quelli ricoverati in Pneumologia che salgono da 10 a 19. In aumento, da sei a 10 i contagiati ricoverati in semintensiva e da 12 a 14 in terapia intensiva. In tutto sono 132 i pazienti positivi all'infezione da Covid-19 ospedalizzati a Casa Sollievo.

Un paziente è ricoverato in altro reparto, cinque in osservazione breve intensiva, tre sospetti nella zona rossa.