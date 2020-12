Un sorriso dopo le lacrime di rabbia e paura, solo tre positivi nella casa di riposo 'Anna Rizzi': "Non lasciateci soli"

Sono solo tre gli ospiti della casa di riposo 'Anna Rizzi' di Manfredonia ancora positivi al Covid-19. E' quanto emerge dagli ultimi tamponi effettuati oggi. Sono guariti tutti gli altri ospiti e operatori. Nella struttura, agli inizi di novembre scorso, era stato rilevato un focolaio in cui quasi tutti gli ospiti e gran parte del personale erano stati contagiati dal virus. Il sacrificio di tutti, ad ogni livello, sta dando i frutti sperati.

“Abbiamo pianto lacrime di rabbia, di paura, di sconforto e impotenza. Oggi, possiamo abbozzare un sorriso”. Nel frattempo, nulla è cambiato e nulla cambierà. Massima attenzione e livello di allerta. Ma nelle corsie, addobbate a festa per il Santo Natale e per esorcizzare quel maledetto virus, si respira un’aria di rinnovata speranza, quasi di rinascita. “Stateci vicino, non lasciateci mai soli. È una partita difficile, ma con la solidarietà di tutti, la possiamo vincere”