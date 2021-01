Bovino è covid-free: dalla Prefettura la notizia 'zero contagi'. Il sindaco: "Finalmente"

Con Casalnuovo Monterotaro e Castelluccio dei Sauri anche Bovino è comune Covid free. "Nel bollettino odierno della Prefettura - scrive il sindaco Vincenzo Nunno - abbiamo finalmente zero casi di positività. Di contro, sale a uno il numero di soggetti in isolamento fiduciario in attesa di esecuzione di tampone molecolare"

Per il primo cittadino "il ritardo alla quale si rifanno i dati dei bollettini della Prefettura e della Regione Puglia che segnala ancora Bovino nella fascia 6-10 casi, purtroppo non ci permettono ancora di poter esclamare le parole tanto sperate covid-free. Bisogna continuare a tener alta la guardia, rispettando le misure anticontagio che noi tutti ben conosciamo. La strada verso il ritorno alla normalità è ancora lunga, ma non perdiamo mai la speranza"