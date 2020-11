Covid, aumentano i positivi ricoverati a Casa Sollievo: sono 129 di cui 14 in terapia intensiva

Il Covid-19 continua a 'galoppare' in Capitanata. Sono 129 i soggetti positivi (+22 in una settimana) presenti a 'Casa Sollievo della Sofferenza', a San Giovanni Rotondo.

Di questi, 116 sono i pazienti ricoverati, dieci quelli presenti in pronto soccorso e in attesa di ricovero e altri 3 sono pazienti positivi degenti in altri reparti. Nel dettaglio dei pazienti in cura, 14 sono quelli in trattamento nella terapia intensiva dell'ospedale voluto da San Pio; altri 92 sono ricoverati in Malattie Infettive e i restanti 10 in Pneumologia.

Dal 1° agosto, fanno sapere da 'Casa Sollievo', sono stati dimessi 305 pazienti, di cui 29 decessi: "L'ospedale - assicurano - sta dando il massimo per assistere i pazienti. Aiutateci anche voi rispettando tutte le raccomandazioni del caso".

Si tratta di un aumento in linea con la situazione generale ben fotografata dagli ultimi bollettini epidemiologici della Regione Puglia. Un numero crescente di ricoveri è stato registrato anche al Policlinico Riuniti di Foggia dove, rispetto alla scorsa settimana, è stato registrato un +32 presenze nei reparti di Area Covid.