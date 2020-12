Coronavirus, 12 pazienti in terapia intensiva a Casa Sollievo: cala ancora il numero dei ricoverati nelle unità Covid

Continua a scendere il numero di ricoverati presso le unità di Area Covid di Casa Sollievo della Sofferenza. Secondo quanto riferisce il bollettino della Fondazione Casa Sollievo, sono 121 le persone attualmente ricoverate nell'ospedale di San Giovanni Rotondo: il calo più netto si registra nel reparto di Malattie infettive, dove sono 89 i degenti, venti in meno rispetto a una settimana fa. Aumentano, invece, i pazienti in pneumologia (14 contro gli 8 del 14 dicembre).

Sono invece 18 i pazienti in terapia semintensiva (6) e intensiva (12), rispetto ai 20 della scorsa settimana, quando si sono registrati 5 pazienti in semintensiva e 15 in intensiva.

Tre sono i degenti negli altri reparti e 5 le persone in pronto soccorso in attesa di ricovero (tutte in osservazione breve intensiva). Infine, si registra un paziente in attesa di tampone.