Coronavirus, 281 casi nel Foggiano e 6 morti: 1.774 contagi in Puglia, è il quarto numero più alto di sempre

Nuovo record di contagi registrato oggi in Puglia, dove sono stati accertati 1.774 casi, si tratta del quarto dato più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza. Solo nei giorni 5, 6 e 11 dicembre scorsi si registrò un numero di casi più elevato (1.884, 1.789 e 1.813). Di questi, 714 sono stati registrati nella provincia di Bari, 119 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 75 nella provincia di Brindisi, 281 nella provincia di Foggia, 220 nella provincia di Lecce, 352 nella provincia di Taranto, 3 fuori regione e 10 di provincia non nota. Il tasso di positività è del 15,3%.

Sono stati registrati 32 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Continua a crescere il numero dei pazienti ricoverati, salito a 1.583, mentre le persone guarite sono 120.773 (oltre 1.400 quelli registrati oggi).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.672.408 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 162.316 così suddivisi: 63.130 nella Provincia di Bari, 16.697 nella Provincia di Bat, 11.780 nella Provincia di Brindisi, 31.451 nella Provincia di Foggia, 14.121 nella Provincia di Lecce, 24.286 nella Provincia di Taranto, 618 attribuiti a residenti fuori regione, 233 di residenza non nota.