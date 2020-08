A Biccari arriva la bella notizia: negativi i test al Covid dei cittadini in quarantena

Biccari tira un sospiro di sollievo sul fronte emergenza sanitaria da Covid-19. Poco fa il sindaco Gianfilippo Mignogna ha dato la "bella notizia" su richiesta degli interessati, accompagnata dall'immagine di un campo di girasoli: "I nostri concittadini sottoposti precauzionalmente ad isolamento fiduciario hanno effettuato il tampone con esito negativo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino ha aggiunto e concluso: "Ancora qualche giorno, quindi, e potranno tornare tranquillamente alle loro attività senza nessun pericolo per loro stessi e per gli altri. In attesa di poterli salutare personalmente, li ringrazio per la responsabilità con la quale hanno affrontato questo momento particolare. A tutti, invece, rinnovo l’invito alla prudenza ed al rispetto delle regole che ci vengono impartite.